Сарри: футбол – это уже не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать побольше денег

62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри, возглавляющий «Лацио», раскритиковал график, в котором команде приходится проводить свои матчи в рамках всех турниров.



«Две недели мы работали с ограниченным количеством игроков. Сложно реально оценивать состояние команды. К сожалению, таков современный футбол. Возможно, игра больше не принадлежит мне, потому что я всего лишь тренер.



Каждый месяц мы проводим семь матчей за 19 дней. Игроки чаще тренируются в сборных, чем в «Лацио». У нас нет возможности тренироваться на протяжении 4-5 дней перед матчами. Это больше не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать побольше денег. Я старый человек, поэтому привык к другому футболу», – цитирует Сарри Sky Sport Italia.