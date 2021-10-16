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Сарри: футбол – это уже не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать побольше денег

Сарри: футбол – это уже не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать побольше денег
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62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри, возглавляющий «Лацио», раскритиковал график, в котором команде приходится проводить свои матчи в рамках всех турниров.

«Две недели мы работали с ограниченным количеством игроков. Сложно реально оценивать состояние команды. К сожалению, таков современный футбол. Возможно, игра больше не принадлежит мне, потому что я всего лишь тренер.

Каждый месяц мы проводим семь матчей за 19 дней. Игроки чаще тренируются в сборных, чем в «Лацио». У нас нет возможности тренироваться на протяжении 4-5 дней перед матчами. Это больше не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать побольше денег. Я старый человек, поэтому привык к другому футболу», – цитирует Сарри Sky Sport Italia.

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