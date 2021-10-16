Маминов и Дуванов покинули «Кубань» вслед за Точилиным

«Кубань» покинули старший тренер Владимир Маминов и тренер по физической подготовке Виталий Дуванов, сообщает пресс-служба клуба. Сотрудничество со специалистами прекращено по обоюдному согласию сторон.



Ранее Александр Точилин покинул пост главного тренера «Кубани». Контракт также был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Точилин стал главным тренером «Кубани» в августе 2021 года. «Кубань» в 17 матчах набрала 11 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Лидером соревнований является «Оренбург» (37). Точилин ранее работал в таких клубах, как санкт-петербургское «Динамо», «Сочи» и «Олимп-Долгопрудный». В 18-м туре Футбольной национальной лиги «Кубань» ждёт встреча с «КАМАЗом».

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