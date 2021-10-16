Экс-игрок сборной Украины получил польское гражданство

33-летний украинский защитник клуба «Термалика» Артём Путивцев получил польское гражданство, сообщается на официальном сайте команды.



Напомним, Путивцев перешёл в «Термалику» из харьковского «Металлиста» в 2016 году. Ранее украинский футболист играл за такие команды, как «Газовик», «Зирка», «Мариуполь», «Ильичёвец» и донецкий «Металлург». Путивцев принял участие в одном матче за национальную команду Украины. В товарищеской встрече с Кипром в 2016 году не отметился результативными действиями.



«Термалика» в 9 матчах набрала 7 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Польши сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Лех», в 10 встречах набравший 21 очко. Действующим чемпионом Польши является «Легия».