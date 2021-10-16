«Арсенал» — «Зенит»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Зенит».
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Степанов, Радакович, Ткачёв, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Давиташвили, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Бьёрнстрём, Гулиев, Э. Кангва, Луценко, Панченко, Тудорие.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Вендел, Дзюба, Малком.
Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Хотулёв, Мостовой, Кравцов, Барриос, Клаудиньо, Кузнецов.
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