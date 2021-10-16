«Норвич Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция игры начнётся в 17:00

Сегодня, 16 октября, состоится матч «Норвич Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Тим Робинсон.



«Брайтон» в 7 матчах набрал 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 8 встречах набравший 16 очков. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».