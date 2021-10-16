«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 16 октября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери — Майкл Солсбери.



«Манчестер Сити» в 7 матчах набрал 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (3) — на 18-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 8 встречах набравший 16 очков. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».