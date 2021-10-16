Определилась тройка финалистов премии «Джентльмен года» — 2021
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Определилась тройка финалистов премии «Джентльмен года» — 2021 от «Комсомольской правды». По результатам опроса больше всего голосов набрали защитник ЦСКА Игорь Дивеев (41,75%), защитник «Спартака» Георгий Джикия (40,6%) и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (5,67%). Победителя из этой тройки выберет специальное жюри. Будет поимённо объявлено, кто за кого проголосовал.
Полный список номинантов выглядел следующим образом: Александр Ерохин, Михаил Кержаков (оба — «Зенит»), Даниил Фомин («Динамо»), Рифат Жемалетдинов, Фёдор Смолов (оба — «Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Барсов («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»), Георгий Джикия («Спартак»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
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