Ибрагимович — в заявке «Милана» на матч с «Вероной». Форвард не выступал с сентября
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«Милан» объявил заявку на матч 8-го тура итальянской Серии А с «Вероной». В список из 22 футболистов попал нападающий Златан Ибрагимович.
Заявка «Милана»: Юнгдаль, Тэтэрушану, Балло-Туре, Калабрия, Конти, Габбиа, Калюлю, Кьер, Романьоли, Томори, Беннасер, Кастильехо, Кессье, Крунич, Салемакерс, Тонали, Жиру, Ибрагимович, Леау, Мальдини, Пеллегри, Ребич.
40-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне принял участие лишь в одном матче Серии А, сумев отличиться в нём. Всё остальное время он лечился от различных травм. Из-за проблем с коленом он не смог сыграть на чемпионате Европы.
Матч 8-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Верона» состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало встречи — в 21:45 мск.
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