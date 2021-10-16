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Источник: «Спартак» приобретёт защитника донецкого «Шахтёра» Мампаси

Источник: «Спартак» приобретёт защитника донецкого «Шахтёра» Мампаси
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Центральный защитник донецкого «Шахтёра» Марк Мампаси, выступающий на правах аренды за «Мариуполь», подписал контракт с московским «Спартаком», сообщает украинский журналист Евгений Кузьменко.

По информации источника, «Спартак» заплатил «Шахтёру» за 18-летнего футболиста € 3 млн. Футболист переедет в свой новый клуб в ближайшее трансферное окно, зимой.

Марк Мампаси является воспитанником донецкого «Шахтёра» и имеет украинское гражданство. Действующее арендное соглашение защитника с «Мариуполем» рассчитано до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл восемь матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинского игрока в € 200 тыс.

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