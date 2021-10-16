В «Спартаке» опровергли новость о покупке защитника донецкого «Шахтёра» Мампаси

В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что центральный защитник донецкого «Шахтёра» Марк Мампаси, выступающий на правах аренды за «Мариуполь», подписал контракт с московским клубом.

«Фейк», — сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Марк Мампаси является воспитанником донецкого «Шахтёра» и имеет украинское гражданство. Действующее арендное соглашение защитника с «Мариуполем» рассчитано до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл восемь матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинского игрока в € 200 тыс. По появившейся информации, «Спартак» заплатил «Шахтёру» за 18-летнего футболиста € 3 млн.