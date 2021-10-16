Куман рассказал о состоянии Агуэро

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча 9-го тура испанской Примеры с «Валенсией» рассказал о состоянии нападающего Серхио Агуэро.

«За последнее время он стал значительно лучше. В прошлом матче он провёл на поле 20-25 минут, и всё шло хорошо. Но пока Агуэро не хватает игрового ритма и определённой формы. Думаю, он наберёт всё это на практике. Его уровень не подвергается сомнению, он многое может дать команде. Самое главное — он в хорошей физической форме и готов помогать команде в матчах», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, с 2011 по 2021 год Агуэро выступал в составе «Манчестер Сити», с которым пять раз становился чемпионом Англии. Минувшим летом Серхио перебрался в столицу Каталонии. СМИ писали о желании форварда поиграть со своим другом Лионелем Месси, однако пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже через два месяца перешёл в «ПСЖ». Старт сезона Агуэро пропустил из-за травмы.