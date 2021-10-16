Куман рассказал о состоянии Агуэро

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча 9-го тура испанской Примеры с «Валенсией» рассказал о состоянии нападающего Серхио Агуэро.
«За последнее время он стал значительно лучше. В прошлом матче он провёл на поле 20-25 минут, и всё шло хорошо. Но пока Агуэро не хватает игрового ритма и определённой формы. Думаю, он наберёт всё это на практике. Его уровень не подвергается сомнению, он многое может дать команде. Самое главное — он в хорошей физической форме и готов помогать команде в матчах», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
Напомним, с 2011 по 2021 год Агуэро выступал в составе «Манчестер Сити», с которым пять раз становился чемпионом Англии. Минувшим летом Серхио перебрался в столицу Каталонии. СМИ писали о желании форварда поиграть со своим другом Лионелем Месси, однако пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже через два месяца перешёл в «ПСЖ». Старт сезона Агуэро пропустил из-за травмы.
- 16 октября 2021
-
14:30
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:13
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
12:59
-
12:57
-
12:34
-
12:34
-
12:02
-
11:59
-
11:39
-
11:39
-
11:30
-
11:12
-
11:12
-
11:00
-
10:56
-
10:48
-
10:33
-
10:11
-
10:08
-
09:58
-
09:57
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:27