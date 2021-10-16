Далер Кузяев пропустит матч «Зенит» — «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев пропустит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек. Футболист получил предупреждение во встрече 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:0, перерыв).

Напомним, сегодня, 16 октября, проходит матч «Арсенал» — «Зенит». Встречу 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Зенит».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (9) располагается на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (19) и «Сочи» (18).