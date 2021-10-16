«Уотфорд» — «Ливерпуль»: Фирмино удвоил преимущество гостей

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Ливерпуль».
Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте встречи отличился нападающий красных Садио Мане. Ему ассистировал Мохамед Салах.
На 37-й минуте матча второй мяч «Ливерпуля» в ворота «Уотфорда» забил Роберто Фирмино с передачи Джеймса Милнера.
Фирмино удваивает счёт в матче с «Уотфордом»:
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ему помогают ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Тони Харрингтон.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль» набрал 15 очков в 7 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (7) — на 15-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 16 очков в 8 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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