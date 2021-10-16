«Арсенал» реализовал два из трёх ударов в створ ворот в матче с «Зенитом»

16 октября тульский «Арсенал» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Примечательно, что за всю встречу туляки нанесли три удара в створ ворот «Зенита», два из которых привели к голам. На счету санкт-петербургского клуба девять ударов по воротам соперника и один гол. Хозяева также уступили во владении мячом — 27%, в то время как «Зенит» доминировал в данном компоненте (73%). Игроки клуба из Санкт-Петербурга восемь раз получали возможность пробить с углового, «Арсенал» ударил со стандарта дважды.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (19) и «Сочи» (18).

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