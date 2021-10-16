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Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с тульским «Арсеналом»

Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с тульским «Арсеналом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Это футбол, выиграет та команда, которая забивает. Мы играли неплохо, создали много моментов. К сожалению, не забили. Когда забиваешь первым, команда раскрывается, легче играть. А если пропускаешь первым, то соперник ещё глубже обороняется. Большая часть сегодняшней игры прошла у штрафной площади туляков. Те моменты, которые мы создавали, надо было реализовывать, и тогда бы результат был другой.

Кузяев и в сборной получил достаточно большую нагрузку, и сегодня получил жёлтую карточку. Любое неудачное действие могло привести к следующей карточке и удалению. Поэтому заменили его в перерыве. Кого могли, тех меняли, освежили игру. С точки зрения усиления уже не было других вариантов.

Те моменты, которые приводили к острым ситуациям у наших ворот, — это ошибки в обороне, где-то индивидуальные, где-то командные. Будем разбираться, почему то мизерное количество моментов превратилось в два мяча. Конечно, нас это не устраивает.

Иногда выигрываем, иногда проигрываем. И в предыдущем матче, и в этом по игре, по моментам должны были побеждать. Но это футбол, не всегда более сильная команда побеждает», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

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