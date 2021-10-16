Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с тульским «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).
«Это футбол, выиграет та команда, которая забивает. Мы играли неплохо, создали много моментов. К сожалению, не забили. Когда забиваешь первым, команда раскрывается, легче играть. А если пропускаешь первым, то соперник ещё глубже обороняется. Большая часть сегодняшней игры прошла у штрафной площади туляков. Те моменты, которые мы создавали, надо было реализовывать, и тогда бы результат был другой.
Кузяев и в сборной получил достаточно большую нагрузку, и сегодня получил жёлтую карточку. Любое неудачное действие могло привести к следующей карточке и удалению. Поэтому заменили его в перерыве. Кого могли, тех меняли, освежили игру. С точки зрения усиления уже не было других вариантов.
Те моменты, которые приводили к острым ситуациям у наших ворот, — это ошибки в обороне, где-то индивидуальные, где-то командные. Будем разбираться, почему то мизерное количество моментов превратилось в два мяча. Конечно, нас это не устраивает.
Иногда выигрываем, иногда проигрываем. И в предыдущем матче, и в этом по игре, по моментам должны были побеждать. Но это футбол, не всегда более сильная команда побеждает», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 16 октября 2021
-
17:32
-
17:31
-
17:22
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:05
-
16:58
-
16:55
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:38
-
16:34
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:00
-
15:58
-
15:55
-
15:55
-
15:45
-
15:41
-
15:32
-
15:28