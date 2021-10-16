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«Ливерпуль» разгромил «Уотфорд», Фирмино оформил хет-трик

«Ливерпуль» разгромил «Уотфорд», Фирмино оформил хет-трик
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Сегодня, 16 октября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Ливерпуль». Красные одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте встречи отличился нападающий красных Садио Мане. Ему ассистировал Мохамед Салах. На 37-й минуте матча второй мяч «Ливерпуля» в ворота «Уотфорда» забил Роберто Фирмино с передачи Джеймса Милнера.

Мане открывает счёт в матче:

Фирмино удваивает преимущество «Ливерпуля»:

На 52-й минуте встречи Фирмино оформил дубль. Через три минуты гол забил Мохамед Салах. В добавленное ко второму тайму время Фирмино забил третий мяч в матче.

Фирмино оформляет дубль:

Салах забивает четвёртый мяч «Ливерпуля» в ворота «Уотфорда»:

Фирмино оформляет хет-трик:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Тони Харрингтон.

В девятом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед», а «Уотфорд» проведёт гостевой матч с «Эвертоном».

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Англия - Премьер-лига. 8-й тур
16 октября 2021, суббота. 14:30 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мане – 9'   0:2 Фирмино – 37'   0:3 Фирмино – 52'   0:4 Салах – 54'   0:5 Фирмино – 90+1'
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