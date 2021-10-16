«О таких вещах надо думать после матча». Игонин раскритиковал Дзюбу за показ футболки

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о поведении нападающего клуба Артёма Дзюбы.



«Имея преимущество и пропуская два гола, сразу возникает вопрос к ошибкам футболистов. Впереди у «Зенита» сложный график и, возможно, это сыграло свою психологическую роль перед игрой. Мы уже не раз говорили о том, что если «Зенит» не начинает сразу, то включаться довольно трудно. Ну и «Арсенал» всегда, когда такая команда играет против лидера, они черпают эти дополнительные силы.



Что касается момента с Дзюбой и показа футболки, о таких вещах надо думать уже после матча. Футбол стал не просто спортом, всегда какие-то акции до игр, после игр и в социальных сетях. Нам приходится такое принимать, без такого футбол уже не может существовать. Да и зрители тоже получают какой-то заряд. Если бы это не работало, то этого и не было бы, а так это сплошь и рядом. Сейчас у нас три часа на футбол, а остальное около него. С каждым годом футбола будет всё меньше и меньше», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



16 октября тульский «Арсенал» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.