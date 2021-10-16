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Новый главный тренер «Локомотива» Гисдоль поделился ожиданиями от матча с «Рубином»

Новый главный тренер «Локомотива» Гисдоль поделился ожиданиями от матча с «Рубином»
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Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Конечно, сегодня мы хотели бы показать на поле те тактические задумки, которые отрабатывали на тренировках. Постараемся воплотить эти наработки в жизнь. Хотя я отдаю себе отчёт, что три тренировки — это совсем не то время, которого достаточно для подготовки. Но мы в любом случае подходим к матчу с оптимизмом и очень хорошим настроем. По крайней мере, то, что я видел у ребят на тренировочном поле, вселяет большой оптимизм.

Я лично не знаком со Слуцким. Но читал о нём в прессе и знаю, что он пользуется здесь популярностью. У него в российском футболе очень хорошее реноме», — сказал Гисдоль в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сегодня, 16 октября, состоится матч «Рубин» — «Локомотив». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».

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