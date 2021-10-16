«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: составы команд на матч 8-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон».
«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Туанзебе, Конса, Таргетт, Буэндия, Луис, Макгинн, Кэш, Ингс, Уоткинс.
Запасные: Стир, Хос, Янг, Эль-Гази, Накамба, Филоген-Бидас, Рэмси, Сансон, Арчер.
«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Марсал, Дендонкер, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Хи Чан, Траоре.
Запасные: Моулден, Радди, Айт Нури, Хувер, Боли, Каштелу, Кандл, Хименес, Силва.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Майк Дин.
- 16 октября 2021
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