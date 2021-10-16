«Арсенал» поделился фото из раздевалки после победы в матче с «Зенитом»

Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала фото из раздевалки команды после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1).

Фото можно посмотреть на странице «Арсенала» в «Инстаграме».

На 53-й минуте счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили. Он получил передачу от Даниила Хлусевича, вышел один на один и воспользовался своим шансом. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который откликнулся на передачу бразильского полузащитника Малкома. Но на 90-й минуте полузащитник хозяев Кингз Кангва дальним ударом установил окончательный счёт.



Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (19) и «Сочи» (18).