«Саутгемптон» — «Лидс»: составы команд на матч 8-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Лидс Юнайтед» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед».



«Саутгемптон»: Маккарти, Перро, Салису, Беднарек, Ливраменто, Эльюнусси, Ромеу, Диало, Дженепо, Редмонд, Броя.



Запасные: Форстер, Силвейра, Валери, Уолкер-Питерс, С. Армстронг, Телла, А. Армстронг, Лонг, Уолкотт.



«Лидс»: Меслье, Даллас, Купер, Льоренте, Стрёйк, Шаклтон, Харрисон, Клих, Робертс, Джеймс, Родриго.



Запасные: Клессон, Крессуэлл, Драмех, Ельде, Форшоу, Маккинстри, Джелхардт, Гринвуд, Саммервилл.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джон Брукс.