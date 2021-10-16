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«Саутгемптон» — «Лидс»: составы команд на матч 8-го тура английской Премьер-лиги

«Саутгемптон» — «Лидс»: составы команд на матч 8-го тура английской Премьер-лиги
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Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Лидс Юнайтед» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед».

«Саутгемптон»: Маккарти, Перро, Салису, Беднарек, Ливраменто, Эльюнусси, Ромеу, Диало, Дженепо, Редмонд, Броя.

Запасные: Форстер, Силвейра, Валери, Уолкер-Питерс, С. Армстронг, Телла, А. Армстронг, Лонг, Уолкотт.

«Лидс»: Меслье, Даллас, Купер, Льоренте, Стрёйк, Шаклтон, Харрисон, Клих, Робертс, Джеймс, Родриго.

Запасные: Клессон, Крессуэлл, Драмех, Ельде, Форшоу, Маккинстри, Джелхардт, Гринвуд, Саммервилл.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джон Брукс.

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