Ракицкий может пропустить матч Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2) высказался о возможности выступления защитника Ярослава Ракицкого в игре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом».
«Пока не знаю, сыграет ли Ракицкий с «Ювентусом». Сейчас вернёмся и будем смотреть, оценивать его состояние, насколько он будет готов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, Ракицкий пропустил матч с «Арсеналом». Встреча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 22:00 мск. После двух туров «Ювентус» занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н Лиги чемпионов, набрав 6 очков. «Зенит» (3) — на 3-м месте.
- 16 октября 2021
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:22
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:05
-
16:58
-
16:55
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:38
-
16:34
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:00
-
15:58
-
15:55
-
15:55
-
15:45
-
15:41
-
15:32