Ракицкий может пропустить матч Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2) высказался о возможности выступления защитника Ярослава Ракицкого в игре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом».

«Пока не знаю, сыграет ли Ракицкий с «Ювентусом». Сейчас вернёмся и будем смотреть, оценивать его состояние, насколько он будет готов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Ракицкий пропустил матч с «Арсеналом». Встреча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 22:00 мск. После двух туров «Ювентус» занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н Лиги чемпионов, набрав 6 очков. «Зенит» (3) — на 3-м месте.