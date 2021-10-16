«Рубин» — «Локомотив»: судья отменил гол Онугхи после просмотра VAR

Сегодня, 16 октября, проходит матч «Рубин» — «Локомотив» (0:0, 11-я минута). На 6-й минуте ворота соперника поразил нападающий хозяев Герман Онугха. Но арбитр принял решение отменить гол после просмотра VAR.



Встречу 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).



Московский «Локомотив» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (14) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23).

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