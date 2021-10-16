«Норвич» — «Брайтон»: составы команд на матч 8-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Норвич Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Норвич»: Крул, Гибсон, Хэнли, Кабак, Яннулис, Ааронс, Маклин, Норманн, Лис-Мелу, Пукки, Сарджент
Запасные: Ганн, Омобамиделе, Уильямс, Довелл, Гилмор, Рашица, Рупп, Айда, Дзолис.
«Брайтон»: Санчес, Бёрн, Данк, Даффи, Кукурелья, Велтман, Модер, Лаллана, Гросс, Мопе, Троссард.
Запасные: Стил, Лампти, Робертс, Биссума, Мак Аллистер, Марч, Мвепу, Коннолли, Локадия.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Тим Робинсон.
- 16 октября 2021
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