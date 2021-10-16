Сергей Семак: «Зенит» достаточно много пропускает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проблемах команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Мы, к сожалению, достаточно много пропускаем и больше внимания уделяем обороне. Плюс наши основные защитники, двое из четвёрки, которую вы привыкли видеть в стартовом составе — кто-то из них сейчас травмирован, кто-то не в оптимальной форме. Поэтому был выбран вариант с тремя центральными защитниками.



То, что перед матчем поле не полили, — это футбольные хитрости. Мяч на таком поле, несмотря на видимую идеальность, очень сильно дробит, и, конечно, это мешает команде, которая больше на мяче, которая создаёт и, наоборот, помогает контратакующей команде.



Как можно было избежать первого гола в ворота Крицюка? Много чего можно было сделать. Естественно, как любой гол, это цепь ошибок. Конечно, и Лёша Сутормин упустил игрока, и Диме Чистякову не надо было встречать игрока, а надо было изначально садиться ниже и перекрывать передачу на Давиташвили. Это уже окончательная фаза, а что касается фазы, которая привела к этому моменту, — там была доля случайности, когда мяч удачно отскочил для команды соперника.



Стали бы держать Дзюбу до конца на поле, если бы была альтернатива в нападении? Тут нужно понимать сильные качества игроков. Есть те, кто привык играть на пространстве, есть те, кому проще играть, когда пространства как раз нет. Так что всё зависит от того, кто был бы. Но никого не было, поэтому и варианта не было. Не думаю, что мы злоупотребляли навесами. Просто у нас были Ерохин и Дзюба, им проще играть в штрафной площади, и на них шли пасы. Мы не можем играть низко или в недодачу с игроками, которые не совсем сильны в тех или иных компонентах, поэтому стараемся использовать лучшие качества тех игроков, которые на поле», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.