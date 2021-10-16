Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор драматичной победы тульского «Арсенала» над «Зенитом»

Видеообзор драматичной победы тульского «Арсенала» над «Зенитом»
Комментарии

16 октября тульский «Арсенал» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1. Победный гол записал на свой лицевой счёт полузащитник хозяев Кингз Кангва.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

На 53-й минуте счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили. Он получил передачу от Даниила Хлусевича, вышел один на один и воспользовался своим шансом. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который откликнулся на передачу бразильского полузащитника Малкома. Но на 90-й минуте полузащитник хозяев Кингз Кангва дальним ударом установил окончательный счёт.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (19) и «Сочи» (18).

Новость по теме
Видео победного гола тульского «Арсенала» в ворота «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021