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«Рубин» — «Локомотив»: Дрейер вывел хозяев вперёд

«Рубин» — «Локомотив»: Дрейер вывел хозяев вперёд
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В эти минуты в Казани на стадионе «Казань Арена» проходит матч 11-го тура РПЛ. «Рубин» принимает «Локомотив».

Счёт в матче на 36-й минуте открыл форвард казанцев Андерс Дрейер. Ему ассистировал Хван Ин Бом.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».

Это дебютная встреча во главе «Локомотива» для нового главного тренера команды Маркуса Гисдоля. Он сменил на этом посту Марко Николича.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).

Московский «Локомотив» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (14) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23).

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