«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: Гринвуд вывел гостей вперёд

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Счёт матча был открыт на 19-й минуте встречи. С передачи Бруну Фернандеша отличился Мэйсон Гринвуд.
Гол Гринвуда в ворота «Лестера»:
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (8) — на 13-м месте. Лидирует «Ливерпуль», набравший 18 очков в 8 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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