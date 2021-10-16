Черышев восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной»
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после травмы колена. Об этом во время пресс-конференции перед матчем 9-го тура Примеры с «Барселоной» рассказал главный тренер валенсийцев Хосе Бордалас.
По словам наставника команды, Черышев может сыграть с «Барселоной».
«Солер, Гайя и Черышев полностью выздоровели. Посмотрим, сыграют ли они все 90 минут», — сказал тренер.
Денис Черышев получил травму в матче 4-го тура Примеры с «Осасуной» (4:1). 30-летний футболист получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры полузащитник провёл четыре матча за «летучих мышей» и отдал одну результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.
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