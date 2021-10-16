«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: Тилеманс сравнял счёт встречи

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Счёт матча был открыт на 19-й минуте встречи. С передачи Бруну Фернандеша отличился Мэйсон Гринвуд.
На 32-й минуте встречи полузащитник «лис» Юри Тилеманс сравнял счёт в матче с передачи Келечи Ихеаначо.
Тилеманс сравнивает счёт в матче:
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (8) — на 13-м месте. Лидирует «Ливерпуль», набравший 18 очков в 8 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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