Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: Тилеманс сравнял счёт встречи

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: Тилеманс сравнял счёт встречи
Комментарии

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Счёт матча был открыт на 19-й минуте встречи. С передачи Бруну Фернандеша отличился Мэйсон Гринвуд.

На 32-й минуте встречи полузащитник «лис» Юри Тилеманс сравнял счёт в матче с передачи Келечи Ихеаначо.

Тилеманс сравнивает счёт в матче:

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (8) — на 13-м месте. Лидирует «Ливерпуль», набравший 18 очков в 8 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021