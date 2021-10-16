Болельщики «Локомотива» подготовили баннер для Николича, покинувшего клуб

Болельщики московского «Локомотива» перед матчем 11-го тура РПЛ с «Рубином» вывесили на трибунах баннер, посвящённый бывшему наставнику команды Марко Николичу. Он ранее покинул команду, а его сменил на этом посту Маркус Гисдоль.
На баннере говорится: «Хвала, Марко!» Хвала — «спасибо» на сербском языке. Также на баннере изображён кубок России, который «Локо» завоевал при Николиче, и серебряные медали РПЛ.
Об увольнении Николича «Локомотив» объявил 5 октября. 42-летний сербский специалист возглавлял команду с июня 2020 года.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
Московский «Локомотив» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (14) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23).
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