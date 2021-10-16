«Спартак» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч 11-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Бакаев, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов, Игнатов, Маркитесов, Мельников, Ломовицкий.

«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Н'Жье, Грулёв.

Запасные: Будачев, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбун, Сазонов, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».



Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23)