«Спартак» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч 11-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Бакаев, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов, Игнатов, Маркитесов, Мельников, Ломовицкий.
«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Н'Жье, Грулёв.
Запасные: Будачев, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбун, Сазонов, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».
Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23)
- 16 октября 2021
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