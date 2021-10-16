Фирмино — первый бразилец в истории АПЛ, оформивший больше одного хет-трика

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино забил три мяча в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».



Данный хет-трик стал первым для Фирмино в английской Премьер-лиге с декабря 2018 года, когда он забил три мяча в ворота лондонского «Арсенала», сообщает OptaJoe.

Первый гол Фирмино в ворота «Уотфорда»:

Фирмино оформляет дубль:

Фирмино оформляет хет-трик в матче с «Уотфордом»:

Кроме того, Фирмино стал первым бразильцем в истории чемпионата Англии, кто смог оформить больше одного хет-трика. Ранее три мяча в одном матче в рамках чемпионата Англии, за исключением Фирмино, забивали Лукас Моура («Тоттенхэм Хотспур»), Афонсо Алвес («Мидлсбро») и Робиньо («Манчестер Сити»).

Матч «Уотфорд» — «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 5:0. В составе «Ливерпуля» Фирмино оформил хет-трик, по голу забили Мане и Салах.

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