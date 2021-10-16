«Сочи» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Ростова» на матч 11-го тура РПЛ.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Барач, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Хасимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелёхин, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Исик, Соу.

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Сочи» набрал 18 очков в 10 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (9) — на 13-м месте. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (23), который является действующим чемпионом России.