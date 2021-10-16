Кангва дразнил Дзюбу, Божович предстал в образе графа. Фото поражения «Зенита» в Туле

16 октября тульский «Арсенал» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.
На 53-й минуте счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили. Он получил передачу от Даниила Хлусевича, вышел один на один и воспользовался своим шансом. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который откликнулся на передачу бразильского полузащитника Малкома. Но на 90-й минуте полузащитник хозяев Кингз Кангва дальним ударом установил окончательный счёт.
Полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1).
«В первую очередь хочется сказать большое спасибо богу за то, что мы сегодня выиграли. Без его помощи этого бы не случилось. «Зенит» — сильная команда с сильными игроками, и мы это прекрасно понимали. Боролись до конца и благодаря нашему желанию в итоге победили», — сказал Кангва в эфире телеканала «Матч Премьер».
Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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