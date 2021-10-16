Дзюба — о памятной футболке: сегодня даже подумал — неужели вхолостую надел в этот раз?

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал свой 100-й гол за питерскую команду, который он забил в матче 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:2).

«100 голов за «Зенит» — это большое достижение, конечно же! Кто бы мог подумать, когда я сюда приходил, что такая отметка мне покорится. Сколько всего говорили — в первые дни я просто в шоке был, а сейчас — сто голов. Это очень круто, я этим безумно горжусь. Внутри очень тепло и большая радость, когда-нибудь пущу скупую слезу, потому что проделал большой путь. И спасибо огромное партнёрам — Малком сделал великолепную передачу. Сто голов за такой клуб — это большое достижение.



Памятная футболка? Я каждый раз их надеваю, сегодня даже подумал — неужели вхолостую на этот раз? Обычно всегда, когда надевал, срабатывало. Поэтому тьфу-тьфу-тьфу, спасибо господу. Я очень люблю футбол, искренне отдаюсь, поэтому, наверное, мне в чём-то возвращается. Просто жалко, что проиграли, ну не по делу. По-моему, 74% владения мячом, по xG, мне сказали, на три гола мы наиграли. У нас столько моментов было! Но это футбол, всё равно должны забивать, что-то менять. Очень трудно, когда 9-10 человек обороняются, такой качественный автобус. Я понимаю «Арсенал», они на контратаки работали, плюс сумасшедший гол Кангва. Мы сами допускаем много ошибок, наверное, не должны позволять», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».