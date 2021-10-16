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«Локомотив» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Рубином»

«Локомотив» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Рубином»
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В Казани завершился матч 11-го тура РПЛ. «Рубин» на стадионе «Казань Арена» принимал «Локомотив». Матч завершился ничьей со счётом 2:2.

Счёт в матче на 36-й минуте открыл форвард казанцев Андерс Дрейер. Ему ассистировал Хван Ин Бём. Во втором тайме команды обменялись результативными атаками. На 67-й минуте Герман Онугха удвоил преимущество хозяев, но уже через минуту Фёдор Смолов отыграл один мяч у «Локомотива». Ничью гостям принёс гол Рифата Жемалетдинова. Он сравнял счёт уже на 3-й компенсированной минуте.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».

Этот матч стал дебютным в «Локомотиве» для нового главного тренера команды Маркуса Гисдоля, который сменил на этом посту Марко Николича.

«Локомотив» набрал 18 очков, команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 15 очков, команда находится на 8-м месте в турнирной таблице.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
16 октября 2021, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Дрейер – 36'   2:0 Онугха – 66'   2:1 Смолов – 68'   2:2 Жемалетдинов – 90+3'
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