«Локомотив» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Рубином»

В Казани завершился матч 11-го тура РПЛ. «Рубин» на стадионе «Казань Арена» принимал «Локомотив». Матч завершился ничьей со счётом 2:2.
Счёт в матче на 36-й минуте открыл форвард казанцев Андерс Дрейер. Ему ассистировал Хван Ин Бём. Во втором тайме команды обменялись результативными атаками. На 67-й минуте Герман Онугха удвоил преимущество хозяев, но уже через минуту Фёдор Смолов отыграл один мяч у «Локомотива». Ничью гостям принёс гол Рифата Жемалетдинова. Он сравнял счёт уже на 3-й компенсированной минуте.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».
Этот матч стал дебютным в «Локомотиве» для нового главного тренера команды Маркуса Гисдоля, который сменил на этом посту Марко Николича.
«Локомотив» набрал 18 очков, команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 15 очков, команда находится на 8-м месте в турнирной таблице.
- 16 октября 2021
-
19:05
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:48
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:34
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:23
-
18:22
-
18:04
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:46
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:22
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:05
-
16:58