Хван Ин Бём: «Рубин» играл лучше «Локомотива», но потерял концентрацию

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).
«Потеряли концентрацию на последних минутах. Думаю, мы должны были побеждать в этом матче. Наша команда действовала лучше, чем соперник. Мы играли хорошо, но потеряли концентрацию. Нужно принять этот результат и двигаться дальше», — сказал Хван Ин Бём в эфире «Матч Премьер».
В Казани завершился матч 11-го тура РПЛ. «Рубин» на стадионе «Казань Арена» принимал «Локомотив». Матч завершился со счётом 2:1.
Счёт в матче на 36-й минуте открыл форвард казанцев Андерс Дрейер. Ему ассистировал Хван Ин Бём. Во втором тайме команды обменялись результативными атаками. На 67-й минуте Герман Онугха удвоил преимущество хозяев, но уже через минуту Фёдор Смолов отыграл один мяч у «Локомотива». Ничью гостям принёс гол Рифата Жемалетдинова. Он сравнял счёт уже на 3-й компенсированной минуте.
- 16 октября 2021
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