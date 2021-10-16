«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: Сёюнджю вывел хозяев вперёд

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Счёт матча был открыт на 19-й минуте встречи. С передачи Бруну Фернандеша отличился Мэйсон Гринвуд. На 32-й минуте встречи полузащитник «лис» Юри Тилеманс сравнял счёт в матче с передачи Келечи Ихеаначо.



На 78-й минуте встречи защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю вывел свою команду вперёд.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (8) — на 13-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 16 очков в 8 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».