Дубль Холанда принёс «Боруссии» победу в матче с «Майнцем»

В Дортмунде завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала «Майнц».
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Боруссии». Уже на 3-й минуте Марко Ройс вывел хозяев вперёд. На 54-й минуте Эрлинг Холанд с пенальти удвоил преимущество своей команды. В концовке Жонатан Буркардт отыграл один мяч, но в компенсированное время Холанд поставил точку.
Примечательно, что Холанд пропустил из-за травмы около месяца. Этот матч стал для него первым после травмы.
«Боруссия» набрала 18 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц», набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Арминией», а «Майнц» встретится с «Аугсбургом».
- 16 октября 2021
-
19:05
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:48
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:34
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:23
-
18:22
-
18:04
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:46
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:22
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:05
-
16:58