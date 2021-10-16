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Дубль Холанда принёс «Боруссии» победу в матче с «Майнцем»

Дубль Холанда принёс «Боруссии» победу в матче с «Майнцем»
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В Дортмунде завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала «Майнц».

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Боруссии». Уже на 3-й минуте Марко Ройс вывел хозяев вперёд. На 54-й минуте Эрлинг Холанд с пенальти удвоил преимущество своей команды. В концовке Жонатан Буркардт отыграл один мяч, но в компенсированное время Холанд поставил точку.

Примечательно, что Холанд пропустил из-за травмы около месяца. Этот матч стал для него первым после травмы.

«Боруссия» набрала 18 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц», набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Арминией», а «Майнц» встретится с «Аугсбургом».

Германия - Бундеслига. 8-й тур
16 октября 2021, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Ройс – 3'   2:0 Холанд – 54' (пен)   2:1 Буркардт – 87'   3:1 Холанд – 90+4'
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