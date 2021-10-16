«Я не знаю, что это было». Слуцкий — об упущенной победе в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 2:2, а «Локомотив» ушёл от поражения в компенсированное время.



«Всё резюме матча уложилось в последние 30 секунд. Вместо того, чтобы просто спокойно поставить мяч и вести его вперёд, мы не разобрались, последовала передача на вратаря, неудачный ввод. На моей памяти не было такого, чтобы в последние 30 секунд команда не смогла спокойно поставить мяч. Это даже не детская ошибка, а младшего возраста.



Вот вы просите меня объяснить то, что я сам впервые в жизни увидел. Я не знаю, что это было. Я не предполагал этого. Не думал, что в последние 30 секунд можно так ввести мяч в игру. Говорить глобально об игре не могу, когда такие вещи случаются на последних секундах встречи», — сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».





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