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«Манчестер Юнайтед» уступил на выезде «Лестеру»

«Манчестер Юнайтед» уступил на выезде «Лестеру»
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Сегодня, 16 октября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Счёт матча был открыт на 19-й минуте встречи. С передачи Бруну Фернандеша отличился Мэйсон Гринвуд. На 32-й минуте встречи полузащитник «лис» Юри Тилеманс сравнял счёт в матче с передачи Келечи Ихеаначо.

На 78-й минуте встречи защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю вывел свою команду вперёд. Однако 82-й минуте матча нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд сравнял счёт, ему ассистировал Виктор Линделёф.

Через минуту нападающий «лис» Джейми Варди с передачи Айосе Переса вывел «Лестер» вперёд. В добавленное ко второму тайму время нападающий Патсон Дака забил гол и установил окончательный счёт встречи – 4:2.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
16 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
4 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гринвуд – 19'   1:1 Тилеманс – 31'   2:1 Сёюнджю – 78'   2:2 Рашфорд – 82'   3:2 Варди – 83'   4:2 Дака – 90+1'
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