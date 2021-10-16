«Манчестер Юнайтед» уступил на выезде «Лестеру»

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 4:2.
Счёт матча был открыт на 19-й минуте встречи. С передачи Бруну Фернандеша отличился Мэйсон Гринвуд. На 32-й минуте встречи полузащитник «лис» Юри Тилеманс сравнял счёт в матче с передачи Келечи Ихеаначо.
На 78-й минуте встречи защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю вывел свою команду вперёд. Однако 82-й минуте матча нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд сравнял счёт, ему ассистировал Виктор Линделёф.
Через минуту нападающий «лис» Джейми Варди с передачи Айосе Переса вывел «Лестер» вперёд. В добавленное ко второму тайму время нападающий Патсон Дака забил гол и установил окончательный счёт встречи – 4:2.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
- 16 октября 2021
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