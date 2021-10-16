Слуцкий высказался о травмах Деспотовича и Хван Ин Бёма
Поделиться
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о травмах Джордже Деспотовича и Хван Ин Бёма в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).
«Нечего комментировать, кроме последних 30 секунд. На моей памяти впервые так бездарно пропускается мяч в компенсированное время. Почему выбили, почему была такая передача назад — не могу это объяснить.
Деспотович получил травму камбаловидной мышцы. Сроки пока не знаем. Хвича играет уже намного лучше. Диагноз травмы Ин Бёма я не могу так быстро поставить.
QR-коды на посещение матча — не моя зона ответственности», — сказал Слуцкий на пресс-конференции после матча.
Комментарии
- 16 октября 2021
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:13
-
20:10
-
20:07
-
20:01
-
19:58
-
19:52
-
19:45
-
19:38
-
19:33
-
19:22
-
19:18
-
19:13
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:48
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:34
Партнерский контент