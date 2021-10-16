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Слуцкий высказался о травмах Деспотовича и Хван Ин Бёма

Слуцкий высказался о травмах Деспотовича и Хван Ин Бёма
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о травмах Джордже Деспотовича и Хван Ин Бёма в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Нечего комментировать, кроме последних 30 секунд. На моей памяти впервые так бездарно пропускается мяч в компенсированное время. Почему выбили, почему была такая передача назад — не могу это объяснить.

Деспотович получил травму камбаловидной мышцы. Сроки пока не знаем. Хвича играет уже намного лучше. Диагноз травмы Ин Бёма я не могу так быстро поставить.

QR-коды на посещение матча — не моя зона ответственности», — сказал Слуцкий на пресс-конференции после матча.

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