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«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Витория: Ларсон и Зобнин возвращаются в состав, мы готовы выполнить любую игровую задачу

Витория: Ларсон и Зобнин возвращаются в состав, мы готовы выполнить любую игровую задачу
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором его команда сыграет с «Динамо». Эта встреча будет проходить сегодня, 16 октября.

«На этой неделе мы отлично потренировались. Ларссон и Зобнин возвращаются в состав, и я думаю, что мы готовы выполнить любую игровую задачу. Эти футболисты уже хорошо показали себя на тренировках, им помогала команда. Так что мы готовы», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».

Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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