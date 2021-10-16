Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу», проигрывая до 80-й минуты матча

«Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу», проигрывая до 80-й минуты матча
Комментарии

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Вулверхэмптон». Гости одержали победу со счётом 3:2.

Счёт матча был открыт в начале второго тайма. На 48-й минуте встречи отличился нападающий «львов» Дэнни Ингс, ему ассистировал Джон Макгинн. На 68-й минуте матча Макгинн удвоил преимущество «Астон Виллы».

Ингс открывает счёт в матче:

Макгинн удваивает преимущество «Астон Виллы»:

На 80-й минуте встречи полузащитник «волков» Ромен Сес забил гол с передачи Даниэла Каштелу. Через пять минут защитник Конор Коуди сравнял счёт матча, ему ассистировал Леандер Дендонкер. В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш нанёс результативный удар и установил окончательный счёт встречи – 3:2.

Полузащитник «Вулверхэмптона» Сес отыгрывает один мяч:

Коуди сравнивает счёт матча:

Невеш забивает победный мяч «Вулверхэмптона»:

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Майк Дин.

В девятом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а «Вулверхэмптон» проведёт выездной матч с «Лидс Юнайтед». Первая встреча состоится 22 октября, а вторая – 23 октября.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
16 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 3
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Ингс – 48'   2:0 Макгинн – 68'   2:1 Сес – 80'   2:2 Коуди – 85'   2:3 Невеш – 90+5'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021