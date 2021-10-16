«Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу», проигрывая до 80-й минуты матча

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Вулверхэмптон». Гости одержали победу со счётом 3:2.
Счёт матча был открыт в начале второго тайма. На 48-й минуте встречи отличился нападающий «львов» Дэнни Ингс, ему ассистировал Джон Макгинн. На 68-й минуте матча Макгинн удвоил преимущество «Астон Виллы».
Макгинн удваивает преимущество «Астон Виллы»:
На 80-й минуте встречи полузащитник «волков» Ромен Сес забил гол с передачи Даниэла Каштелу. Через пять минут защитник Конор Коуди сравнял счёт матча, ему ассистировал Леандер Дендонкер. В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш нанёс результативный удар и установил окончательный счёт встречи – 3:2.
Полузащитник «Вулверхэмптона» Сес отыгрывает один мяч:
Невеш забивает победный мяч «Вулверхэмптона»:
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Майк Дин.
В девятом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а «Вулверхэмптон» проведёт выездной матч с «Лидс Юнайтед». Первая встреча состоится 22 октября, а вторая – 23 октября.
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