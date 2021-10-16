«Брентфорд» — «Челси»: составы команд на матч 8-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Брентфорда» и «Челси» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Челси».



«Брентфорд»: Райа, Пиннок, Янссон, Йёргенсен, Генри, Ониика, Нёргор, Йенсен, Канос, Тони, Мбемо.



Запасные: Фернандес, Гуд, Расмуссен, Томпсон, Аер, Бидструп, Магома, Форсс, Годдос.



«Челси»: Менди, Сарр, Кристенсен, Чилуэлл, Аспиликуэта, Чалоба, Лофтус-Чик, Ковачич, Канте, Лукаку, Вернер.



Запасные: Аррисабалага, Алонсо, Джеймс, Баркли, Жоржиньо, Хаверц, Маунт, Ньигес, Хадсон-Одои.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему будут помогать ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Саймон Хупер.