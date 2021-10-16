«Спартак» — «Динамо»: Ордец открыл счёт

Защитник «Динамо» Иван Ордец забил гол в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком».

На 19-й минуте Ордец затылком замкнул навес с углового, перебросив голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).