Перед матчем «Спартак» — «Динамо» состоялось чествование Симоняна

Перед матчем 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» на стадионе «Открытие Арена» состоялась торжественная церемония, приуроченная к юбилею ветерана красно-белых Никиты Симоняна. Бывшему форварду сборной России исполнилось 95 лет.



В торжественной церемонии поучаствовал капитан «Спартака» Георгий Джикия. Он вручил Симоняну футболку с номером 95. В свою очередь, Симонян пожелал удачи Джикии в матче с «Динамо».

Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».



Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).