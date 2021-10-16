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«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Перед матчем «Спартак» — «Динамо» состоялось чествование Симоняна

Перед матчем «Спартак» — «Динамо» состоялось чествование Симоняна
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Перед матчем 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» на стадионе «Открытие Арена» состоялась торжественная церемония, приуроченная к юбилею ветерана красно-белых Никиты Симоняна. Бывшему форварду сборной России исполнилось 95 лет.

В торжественной церемонии поучаствовал капитан «Спартака» Георгий Джикия. Он вручил Симоняну футболку с номером 95. В свою очередь, Симонян пожелал удачи Джикии в матче с «Динамо».

Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».

Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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