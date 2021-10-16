Нападающий «Лестера» Варди высказался о победе в матче с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди высказался о победе в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
«Это очень важная победа. Главным было то, как мы играли, потому что в прошлых играх мы позволили нашей планке качества упасть. Мы смогли всё обдумать во время перерыва на матчи сборных», — цитирует Варди BBC.
Матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев со счётом 4:2. В составе «Лестера» отличились Тилеманс, Сёюнджю, Варди и Дака. За «красных дьяволов» забили Гринвуд и Рашфорд.
После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Лестер» находится на 11-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в таблице, у команды 14 очков.
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