«Рубин» — «Локомотив: видеообзор дебютного матча Гисдоля

В Казани состоялся матч 11-го тура РПЛ. «Рубин» принимал на стадионе «Казань Арена» «Локомотив».
Этот матч стал первым в «Локо» для нового главного тренера команды Маркуса Гисдоля, который сменил в клубе Марко Николича.
Встреча завершилась ничьей — 2:2. При этом «Локомотиву» пришлось отыгрываться со счёта 0:2.
Счёт в матче на 36-й минуте открыл форвард казанцев Андерс Дрейер. Ему ассистировал Хван Ин Бём. Во втором тайме команды обменялись результативными атаками. На 67-й минуте Герман Онугха удвоил преимущество хозяев, но уже через минуту Фёдор Смолов отыграл один мяч у «Локомотива». Ничью гостям принёс гол Рифата Жемалетдинова. Он сравнял счёт уже на 3-й компенсированной минуте.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
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